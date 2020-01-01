Дистанционного голосования и сбора подписей через «Госуслуги» на выборах-2021 в Пермском крае не будет Цифровые технологии будут применять только при проверке подписей кандидатов в Госдуму Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крайизбирком в рамках семинара 1 июня с участием политических экспертов обсудил с руководителями реготделений партий новшества избирательного законодательства, а также подготовку к предстоящим кампаниям.

Речь шла о результатах тестирования дистанционного голосования, а также о созданных цифровых сервисах для избирателей и политических партий, отмечают в пресс-службе избиркома: «При этом было отмечено, что в текущем избирательном цикле в связи с большим количеством кампаний, потенциальных кандидатов и избирателей, имеющих право голоса, в Пермском крае не будет применяться ни дистанционное голосование, ни сбор подписей через «Госуслуги».

Вместе с тем на семинаре анонсировали автоматизированную проверку подписных листов кандидатов, которые будут участвовать в выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам. «Для этого в крайизбирком, на который возложены полномочия четырёх окружных комиссий по выборам в Госдуму, уже в июне поступят аппаратно-программные комплексы, — отмечают в пресс-службе. — Они будут выявлять не только несоответствие данных избирателя, указанных в подписных листах с паспортными данными и адресом его регистрации в ГАС «Выборы», но и анализировать уникальность почерков избирателей в выборке».

По словам председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, прошедший семинар с политическим партиями и политическими консультантами лишь открывает цикл встреч с участниками избирательного процесса: «Это необходимо для того, чтобы у всех было единое понимание требований законодательства, ведь легитимность выборов и их результатов для всех нас — приоритетная задача».

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