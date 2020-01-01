ЕГЭ по выбору 31 мая написали 1395 пермских выпускников Больше половины сдавали экзамен по химии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным департамента образования администрации Перми, 31 мая, в первый день основного периода проведения Единого государственного экзамена, 1395 пермских выпускников сдавали ЕГЭ по выбору (география, химия и литература).

Самым популярным был экзамен по химии — его выбрали 738 учащихся. Экзамен по литературе писали 482 выпускника, по географии — 175.

Для проведения ЕГЭ было открыто 30 экзаменационных пунктов, результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

В Перми в этом году ЕГЭ будут сдавать 6789 человек, из них 5778 выпускников 11-х классов и 1011 учащихся СПО и выпускников прошлых лет.

В Пермском крае в этом году ЕГЭ будут сдавать 13,7 тыс. человек.





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