Июнь в Прикамье может быть сухим и тёплым Средняя температура воздуха составит +16…+17˚ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первую неделю июня в отдельных территориях Пермского края сохранится холодная погода с заморозками по ночам, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. В дальнейшем температура воздуха днём повысится до +22˚…+26˚, после чего в северных районах региона вновь возможно похолодание.

В целом средняя температура воздуха в Прикамье в июне составит +16˚…+17˚, при этом, по прогнозам синоптиков, во второй половине месяца будет значительно теплее, чем в первой. Кроме того, июнь обещает быть достаточно засушливым: в первой декаде в южных районах осадков может не быть совсем. В целом ожидается от 50% до 80% осадков от нормы.

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