Жители микрорайона Октябрьского протестуют против строительства дома по соседству По их мнению, при возведении дома «Август» нарушаются градостроительные нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители двухэтажного дома на ул. Лукоянова, 28 в микрорайоне Октябрьском в Перми пытаются отстоять своё право на вид из окна и просторную придомовую территорию, сообщает «Рифей-Пермь».

В восьми метрах от дома находится забор строительной площадки, за которым ООО «Специализированный застройщик «ОСТ-1» возводит дом «Август». Жителей двухэтажки беспокоят столь тесное соседство и перекрытые проезды, также, по их мнению, нарушены градостроительные нормы.

Однако, по словам жительницы дома на ул. Лукоянова, 28 Валентины Батуевой, во всех инстанциях, куда обращались пермяки, ответили, что на строительство «Августа» выдана «положительная экспертиза и есть проектная документация».

Застройщик в свою очередь также сообщил телеканалу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий полностью соответствуют требованиям технических регламентов. Кроме того, девелопер выразил готовность провести дополнительное благоустройство территории, установить на территории нового дома дополнительные ворота для сквозного проезда к двухэтажке и сформировать с собственниками рабочую группу, чтобы совместно обсуждать вопросы и выслушивать и вносить предложения.

Жители дома на ул. Лукоянова, 28, тем не менее, хотят ещё раз проконсультироваться с юристом и рассматривают возможность отстаивания своих прав в суде.

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