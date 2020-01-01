Начат поиск подрядчика на ремонт моста через р. Полазну Максимальная цена контракта — 206 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на проведение ремонта моста через реку Полазну на 38+728 км автодороги Пермь — Березники. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию подрядчик должен установить новые опоры 512-метрового мостового перехода, провести земельные и укрепительные работы, заменить старое дорожное покрытие и пр.

Начальная цена контракта — 206,6 млн руб. Срок выполнения работ — 31 октября 2022 г.

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