Елена Синица Реальные доходы населения в Пермском крае за год снизились на 7,4% Среднедушевой доход в первом квартале составил 27,6 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с января по март 2021 года среднедушевые денежные доходы жителей Пермского края составили 27 668 руб. в месяц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,9%. Об этом сообщает Пермьстат.

Кроме этого, по данным ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения за тот же период уменьшились на 7,4%.





Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников краевых организаций составила 40 968 руб. Если сравнивать её с первым кварталом 2020 года, то она выросла на 5,3%.





Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, по отношению к январю — марту 2020 года увеличилась на 0,3%.





Помимо этого, сообщается, что, по данным на 1 апреля, задолженность по зарплате в крае составляет 4,7 млн руб. Всего задолженность имеется перед 239 работниками.





Вся задолженность приходится на предприятия с видом экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях».

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