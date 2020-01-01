Елена Синица На Чусовском металлургическом заводе назначили нового управляющего директора Азат Имамов приступил к обязанностям 29 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба "Объединённой металлургической компании"

На металлургическом заводе в Чусовом сменился управляющий директор. Им назначен Азат Имамов. Об этом сообщает АО «Объединённая металлургическая компания» (ОМК).

Новый руководитель приступил к своим обязанностям 29 мая 2021 года.





Отмечается, что Имамов будет совмещать две позиции — управляющего директора и директора по производству предприятия.





Как сообщают в ОМК, Владимир Кирзнер, который возглавлял чусовской завод ОМК с 2015 года, уходит из компании.





Азат Имамов окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. Королёва. Имеет степень MBA по направлению «стратегический менеджмент и предпринимательство». Работал на руководящих позициях в международных холдингах Delphi corporation (г. Самара), «Джошкуноз Алабуга» (Республика Татарстан). Руководил проектом по повышению производительности труда на машиностроительном предприятии в Калужской области. С февраля 2021 года работает в команде ОМК директором по производству чусовского завода.

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