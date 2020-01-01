Выдано разрешение на строительство дома на ул. Боровой в Перми Площадь пятиэтажного здания составит 5,9 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Мэрия Перми выдала разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома в районе ДКЖ в Дзержинском районе города. Общая площадь нового здания, рассчитанного на 40 квартир, составит 5,9 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Инвестиционная проектно-строительная компания «УралДомСтрой». Дом расположится в квартале, ограниченном улицами Боровой, Углеуральской и Фридриха Энгельса.

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