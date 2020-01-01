COVID-19: новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона Общее количество заболевших в Пермском крае — почти 57,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, 55 диагнозов COVID-19 было поставлено в столице региона. Восемь заболевших выявлено в Чусовском городском округе, шесть — в Пермском муниципальном районе.

Пятеро заболевших — в Чайковском, по четыре инфицированных — в Кишертском муниципальном округе и Краснокамском городском округе, по два — в Ординском муниципальном округе, Лысьвенском и Чердынском городских округах. По одному — в Губахе, ЗАТО «Звёздный», Кунгуре, Карагайском и Кудымкарском муниципальным округах, Добрянском, Нытвенском, Октябрьском и Соликамском городских округах.

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