Участниками общероссийского голосования за объекты благоустройства стали более 143,5 тыс. жителей Прикамья
По предварительным подсчётам, более 143,5 тыс. жителей Пермского края стали участниками общероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Оно было организовано на платформе za.gorodsreda.ru в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает сайт губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Жители Прикамья на протяжении пяти недель выбирали приоритетные общественные пространства в своих городах, которые необходимо привести в порядок в 2022 году. Самыми активными среди голосовавших оказались пермяки, проголосовали порядка 31 тыс. человек. Также среди лидеров — Березники (более 17 тыс. человек), Чайковский (более 15.5 тыс. человек) и Соликамск (14 тыс. человек).
Всего для выбора в ходе голосования в Прикамье было выставлено 38 объектов в 12 территориях региона: Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, важно, что жители активно участвовали в выборе площадок для благоустройства.
На благоустройство дворов, парков и скверов в Прикамье в этом году будет направлено 1,2 млрд руб. из федерального, регионального и местного бюджетов. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», утверждённого президентом России Владимиром Путиным. На эти средства будут благоустроены 298 объектов, из которых 92 общественных и 206 дворовых территорий.
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