Участниками общероссийского голосования за объекты благоустройства стали более 143,5 тыс. жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По предварительным подсчётам, более 143,5 тыс. жителей Пермского края стали участниками общероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Оно было организовано на платформе za.gorodsreda.ru в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает сайт губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Жители Прикамья на протяжении пяти недель выбирали приоритетные общественные пространства в своих городах, которые необходимо привести в порядок в 2022 году. Самыми активными среди голосовавших оказались пермяки, проголосовали порядка 31 тыс. человек. Также среди лидеров — Березники (более 17 тыс. человек), Чайковский (более 15.5 тыс. человек) и Соликамск (14 тыс. человек).

Всего для выбора в ходе голосования в Прикамье было выставлено 38 объектов в 12 территориях региона: Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, важно, что жители активно участвовали в выборе площадок для благоустройства.

На благоустройство дворов, парков и скверов в Прикамье в этом году будет направлено 1,2 млрд руб. из федерального, регионального и местного бюджетов. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», утверждённого президентом России Владимиром Путиным. На эти средства будут благоустроены 298 объектов, из которых 92 общественных и 206 дворовых территорий.





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