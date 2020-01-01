Льготные займы до 300 млн руб. на повышение производительности труда могут получить предприятия Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Фонд развития промышленности РФ предлагает для участников нацпроекта «Производительность труда» займы для оптимизации производственных процессов на льготных условиях. Подробности сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Для того, чтобы претендовать на целевой льготный займ от ФРП, предприятию необходимо получить сертификат Федерального центра компетенций или протокол о создании потока-образца по итогам реализации нацпроекта совместно с Региональным центром компетенций.

Заёмное финансирование на льготных условиях предоставляется 1% годовых на срок до 5 лет. Предприятия могут направить средства на покупку, монтаж и наладку промышленного оборудования, инжиниринг, опытно-конструкторские работы и специализированное программное обеспечение.

Софинансирование со стороны заявителя за счет собственных средств, частных инвесторов или банков должно составить не менее 20% бюджета проекта.

Чтобы получить финансирование, предприятию нужно подать заявку на сайте Фонда развития промышленности . Узнать более подробно об условиях программы можно в Консультационном центре ФРП: 8-800-500-71-29, ask@frprf.ru.







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