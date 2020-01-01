Льготные займы до 300 млн руб. на повышение производительности труда могут получить предприятия Прикамья
Фонд развития промышленности РФ предлагает для участников нацпроекта «Производительность труда» займы для оптимизации производственных процессов на льготных условиях. Подробности сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Для того, чтобы претендовать на целевой льготный займ от ФРП, предприятию необходимо получить сертификат Федерального центра компетенций или протокол о создании потока-образца по итогам реализации нацпроекта совместно с Региональным центром компетенций.
Заёмное финансирование на льготных условиях предоставляется 1% годовых на срок до 5 лет. Предприятия могут направить средства на покупку, монтаж и наладку промышленного оборудования, инжиниринг, опытно-конструкторские работы и специализированное программное обеспечение.
Софинансирование со стороны заявителя за счет собственных средств, частных инвесторов или банков должно составить не менее 20% бюджета проекта.
Чтобы получить финансирование, предприятию нужно подать заявку на сайте Фонда развития промышленности . Узнать более подробно об условиях программы можно в Консультационном центре ФРП: 8-800-500-71-29, ask@frprf.ru.
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