Бывший министр обыграл на праймериз действующего депутата Заксобрания Кандидатом «Единой России» на выборах в округе №25 будет Дмитрий Дробинин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам предварительного голосования партии «Единая Россия» исполнительный директор ассоциации «Лесопромышленники Прикамья», бывший министр промышленности, инноваций и науки Дмитрий Дробинин занял первое место в округе №25. Он набрал 3,2 тыс. голосов. Действующий депутат Андрей Бурдин — на втором месте (2,3 тыс. голосов).

Таким образом, кандидатом от партии на выборах в Заксобрание будет Дробинин. По данным «Нового компаньона», краевые власти якобы поддерживали здесь Бурдина.

Дмитрий Дробинин окончил Пермский государственный университет по специальностям «экономика» и «юриспруденция».

В 2001–2003 гг. возглавлял Осинский машзавод.

В 2003 году он перешёл на работу в правительство Пермского края, с сентября 2008 года — заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края.

С апреля 2010-го по май 2011-го руководил министерством.

Покинул министерство в марте 2012 года.

Напомним, предварительное голосование проходило на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая. Окончательно списки партии будут утверждены на съезде 19 июня.

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