При главе Перми появится архитектурный совет Экспертная площадка профессионалов отрасли начнёт работать после долгого перерыва Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл встречу с представителями архитектурного сообщества города. Одним из её итогом стала договорённость о проработке создания при градоначальнике архитектурного совета, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— Градостроительные полномочия сегодня переданы на уровень субъекта, но, тем не менее, остаётся ряд задач, которые нам (городу — ред.) необходимо будет реализовывать и инициировать, — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Возобновление встреч в рамках профессионального сообщества поддержал председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников:

— Мы сможем улучшить ситуацию в градостроительной сфере, повысим качество воплощаемых архитектурных проектов. В конечном итоге это должно отразиться на окончательном варианте Генерального плана.

В рамках встречи её участники обсудили возможность создания архитектурного совета при главе Перми — экспертной площадки профессионалов отрасли. Вопрос решено проработать.

На совещании архитекторы, кроме того, предложили в целях сохранения культурного наследия старой застройки города ввести запрет на снос любых объектов старше 100 лет. Снос предполагается разрешать только при условии его обоснования с соответствующим заключением краевого минкульта.

Также предлагается синхронизировать процессы внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перми и Генплана: если в ПЗЗ вносятся изменения, то корректировки автоматически вносятся и в главный градостроительный документ.

Ещё одно озвученное пожелание — в новом Генплане должны быть заложены программы перспективного жилищного, социального и транспортного строительства.

Напомним, в ноябре прошлого года депутаты Заксобрания Пермского края перераспределили градостроительные полномочия в Перми.

С 2021 года значительная часть вопросов строительства передана на уровень правительства края. Теперь оно готовит и утверждает Генплан Перми, Правила землепользования и застройки; принимает решения о развитии застроенных территорий и о комплексном развитии Перми; выдаёт градостроительные планы на участки.

С 1 января 2022 года на краевой уровень перейдут полномочия по выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов и ввод их в эксплуатацию.

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