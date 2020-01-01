Елена Синица Около 26% пермяков не знают о программе кешбэка на детский отдых В целом только 18% россиян планируют воспользоваться этой программой Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провёл опрос во всех регионах страны и выяснил, сколько россиян планируют воспользоваться программой туристического кешбэка на детский отдых.

Так, во всех регионах страны, в том числе в Перми, среди работающих родителей 74% респондентов знают о существовании такой программы. При этом воспользоваться ею планируют лишь 18%. Ещё 8% опрошенных хотели бы получить кешбэк, но сомневаются в том, что это удастся.





Кроме этого, по данным сервиса, примерно четверть (26%) пермяков вовсе не знают о программе кешбэка на детский отдых.





Сообщается, что за две недели информированность о программе среди россиян выросла на 6%, но желающих воспользоваться ею стало меньше.





В качестве причин отказа от программы 47% россиян называли непонятную схему возврата средств. Ещё 31% респондентов сообщали, что у них нет карты «МИР», с помощью которой нужно оплачивать путёвку в лагерь.





Ещё 15% не хотят разбираться в деталях, а 7% не верят в то, что программа действительно работает.

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