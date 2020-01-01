В Березниках открывается ПЦР-лаборатория Её мощность составит 564 исследования в смену Поделиться Поделиться Твитнуть

ПЦР-лаборатория в Березниках

permkrai.ru

В краевой клинической больнице им. Вагнера в Березниках открывается лаборатория для проведения ПЦР-исследований на наличие различных заболеваний, в том числе на COVID-19, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас мазки для анализов жителей Березников, а также Усолья, Александровска, Соликамска, Красновишерска и Чердыни, направляют на исследование в Пермь. Открытие березниковской лаборатории обеспечит потребность в проведении исследований жителей северных территорий Прикамья.

Мощность новой лаборатории составит 564 исследования в смену.

ПЦР — высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики. Он позволяет выявить у человека такие инфекции, как гепатит, хламидиоз, вирус папилломы, герпес, уреплазмоз, кандидоз, микоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, трихомониаз, СПИД (ВИЧ), а также определить наличие раковых клеток и оценить гормональное состояние.

На оснащение лаборатории из краевого бюджета выделено 10,6 млн руб.





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