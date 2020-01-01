«Азот» вручил награды ко Дню химика Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В канун профессионального праздника Дня химика в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Определены и первые победители конкурса трудовых коллективов «Под знаком качества», сообщает пресс-служба предприятия.

Этот конкурс проводится на предприятии впервые и открывает цикл мероприятий, приуроченных к предстоящему юбилею завода в 2022 году. В течение года конкурсная комиссия будет оценивать работу подразделений по нескольким параметрам: обеспечение бесперебойной работы, высокий уровень культуры производства, соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и экологии и т. д. Каждый месяц лучшим коллективам будут присваивать «Знак качества». Отметят и лучшие смены, и лучших сотрудников. Подразделение, набравшее за 12 месяцев наибольшее количество «Знаков качества», станет победителем конкурса. Лидеры труда будут награждены.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В апреле 2021 года «Знака качества» в первой группе удостоены цех №3А, цех №5, агрегат аммиака №2 производства аммиака, во второй группе — санитарная лаборатория, цех очистки стоков, лаборатория метрологии, цех КИПиА и цех электроснабжения.

Накануне Дня химика состоялась и церемония вручения различных наград. Пятеро сотрудников получили Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Портреты двух работников филиала и одного ветерана труда занесены в Книгу почёта предприятия. За целеустремлённость, трудолюбие, профессионализм награды Российского союза химиков получили шесть представителей «Азота». Звание «Заслуженный азотчик» за высокие производственные показатели, долголетний труд и верность избранному делу присвоено накануне профессионального праздника десяти сотрудникам завода.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Диплом имени А. И. Жикина вручается по традиции за внедрение современных методов работы в производственном процессе и высокий уровень профессиональных знаний. Алексей Иванович Жикин более 30 лет посвятил работе на предприятии. Прошёл путь от стажёра начальника смены до заместителя технического директора по производству. Под его руководством в кратчайшие сроки были освоены мощности агрегатов по производству аммиака и карбамида, введено в эксплуатацию производство гранулированной аммиачной селитры и слабой азотной кислоты, значительно увеличился выпуск минеральных удобрений, улучшилось качество выпускаемой продукции. При его участии предприятие получило ряд патентов на изобретения. В 2021 году дипломами его имени награждены шесть человек.

Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам завода и работникам, получившим свидетельства о занесении на Доску почёта филиала. Всего за высокие показатели, ответственное отношение к своей работе в профессиональный праздник на «Азоте» получили заслуженные награды 237 человек.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Стремление к лучшим результатам, к развитию производства всегда отличало заводчан. И во время индустриализации страны в 30-е годы, и сейчас, когда мы занимаемся развитием завода и осваиваем новые виды продукции. В предъюбилейный для предприятия год приятно чествовать тех, кто включился в соревнование за «Знак качества». Достичь достойных производственных показателей — наша общая цель.

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