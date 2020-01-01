Пресечена попытка переправить в исправительную колонию в Пермском крае 14 сотовых телефонов Гаджеты и зарядные устройства были спрятаны в бревне Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае пресечена попытка доставить на территорию ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю крупную партию запрещённых предметов, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

28 мая в одном из брёвен, предназначавшихся для производственных нужд колонии, обнаружили закладку: запечатанные свёртки с 14 сотовыми телефонами, девять зарядных устройств, комплектующие к ним, а также семь пачек дрожжей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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