Пресечена попытка переправить в исправительную колонию в Пермском крае 14 сотовых телефонов
Гаджеты и зарядные устройства были спрятаны в бревне
В Пермском крае пресечена попытка доставить на территорию ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю крупную партию запрещённых предметов, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
28 мая в одном из брёвен, предназначавшихся для производственных нужд колонии, обнаружили закладку: запечатанные свёртки с 14 сотовыми телефонами, девять зарядных устройств, комплектующие к ним, а также семь пачек дрожжей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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