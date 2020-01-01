В Прикамье выявлено более 700 единиц контрафактной продукции Немаркированные одежда и обувь обнаружены в одном из пермских магазинов Поделиться Поделиться Твитнуть

В одном из пермских магазинов пермские таможенники совместно с представителями Управления Роспотребнадзора и ГУ МВД России по Пермскому краю выявили более 700 единиц немаркированной продукции.

В частности, было обнаружено 264 единицы продукции торговых марок Adidas, Nike, Reebok, 114 из них не были маркированы. В ходе осмотра было выявлено ещё более 600 единиц иной немаркированной обуви. Продукция была изъята сотрудниками надзорных ведомств, сообщают в Пермской таможне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.