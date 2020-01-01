На этой неделе в четырёх районах Перми отключат холодную воду На сетях будут проводить плановые и аварийные ремонтные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

На этой неделе анонсировано отключение холодной воды в четырёх районах города: Мотовилихинском, Свердловском, Дзержинском и Орджоникидзевском. Как сообщили ТК «Рифей» в «Новогоре-Прикамье», на сетях пройдут плановые и аварийные восстановительные работы.

С 10 часов утра 1 июня на сутки пропадёт холодная вода в домах 41, 67, 69 и 93 на ул. Фрунзе.

С 9 до 15 часов 2 июня воды не будет в домах 29, 31, 33 на ул. Уинской.

Также с 10 утра 2 июня до 10 утра 3 июня без холодной воды останутся жители домов 3, 5 на улицах Крисанова, 117, 119, 121, 123, Монастырской, 4 и 5 на ул. Решетникова.

Кроме того, в четверг, 3 июня, на весь день отключение холодного водоснабжения запланировано в доме 12 на ул. Волынской, а также по адресам ул. Запрудская, 1-я, 74, Колыбалова, 52 и Чёрмозская, 21. В данных домах воды не будет с 10 до 18 часов.

В субботу, 5 июня, без воды останутся жители домов, расположенных на Комсомольском проспекте, 54, 56, 58 и на ул. Тимирязева, 50, 52 и 54.

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