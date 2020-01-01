Вице-спикер Заксобрания проиграл праймериз топ-менеджеру «Уралкалия»
Игорь Папков набрал в семь раз меньше голосов
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Игорь Папков занял второе место по итогам предварительного голосования партии «Единая Россия». Он набрал всего 378 голосов, в то время как его соперник, директор по безопасности дирекции по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей Силаев получил 2,7 тыс. голосов.
Это значит, что на выборах в Заксобрание по одномандатному округу №15, в котором они выдвигались, кандидатом от «Единой России» будет Силаев.
Топ-менеджер «Уралкалия» также занял первое место в одноимённой группе «Березниковская №15» с результатом 2,6 тыс. голосов. У бывшего вице-премьера краевого правительства, советника губернатора Татьяны Абдуллиной — 882 голоса.
Напомним, предварительное голосование проходило на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая. Окончательно списки кандидатов от партии будут утверждены на съезде 19 июня.
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