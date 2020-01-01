Вице-спикер Заксобрания проиграл праймериз топ-менеджеру «Уралкалия» Игорь Папков набрал в семь раз меньше голосов Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Папков

Константин Долгановский

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Игорь Папков занял второе место по итогам предварительного голосования партии «Единая Россия». Он набрал всего 378 голосов, в то время как его соперник, директор по безопасности дирекции по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей Силаев получил 2,7 тыс. голосов.

Это значит, что на выборах в Заксобрание по одномандатному округу №15, в котором они выдвигались, кандидатом от «Единой России» будет Силаев.

Топ-менеджер «Уралкалия» также занял первое место в одноимённой группе «Березниковская №15» с результатом 2,6 тыс. голосов. У бывшего вице-премьера краевого правительства, советника губернатора Татьяны Абдуллиной — 882 голоса.

Напомним, предварительное голосование проходило на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая. Окончательно списки кандидатов от партии будут утверждены на съезде 19 июня.





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