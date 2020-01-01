Григорий Серёдкин «Звезда-2005» продлила серию без побед до трёх матчей Пермячки дома сыграли вничью с «Чертаново» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

Пермский ЖФК «Звезда» не смог победить в третьей игре подряд. На родном стадионе «звёздочки» сыграли вничью с московским «Чертаново» — 1:1.

Счёт на 15-й минуте встречи открыла игрок гостей Алёна Андреева. На 42-й минуте хозяева усилиями Олеси Курочкиной счёт сравняли — 1:1. До конца игры ни одна из команд отличиться не смогла.

После ничьей «Звезда-2005» осталась на четвёртой строчке турнирной таблицы женской Суперлиги. У подопечных Елены Сусловой четыре победы, четыре ничьи и два поражения. А также 16 очков в активе.

Напомним, ранее «Звезда-2005» сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и проиграла дома «Зениту» (0:1). Последний раз «звёздочки» побеждали 8 мая, когда дома обыграли «Краснодар» — 2:1.

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