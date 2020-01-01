Григорий Серёдкин «Звезда» уверенно обыграла «Оренбург-2» Пермяки одержали третью победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» одержал третью победу кряду. Со счётом 3:1 подопечные Рустема Хузина обыграли «Оренбург-2». Матч в рамках группы «4» ПФЛ состоялся 30 мая в Перми на стадионе «Звезда».

Счёт на 28-й минуте встречи открыл Артур Рябокобыленко, который мощным ударом с угла вратарской пробил ближнюю девятку ворот гостей.

На 34-й минуте Никита Голдобин удвоил преимущество пермяков. Форвард в касание замкнул прострел Никиты Чунихина — 2:0. До разгромного счёт на 58-й минуте довёл Максим Лаук.

Под конец гостям всё же удалось отыграть один мяч. Отличился Денис Феденко.

Победа стала для пермского клуба третьей подряд и шестой за последние семь матчей. Ранее «Звезда» разгромила барнаульское «Динамо» (3:0) и с минимальным счётом на выезде (0:1) обыграла «Зенит-Ижевск».

После матча «Звезда» поднялась на пятую строчку турнирной таблицы группы. До первого места, которое единолично занимает ФК «КАМАЗ», — 12 очков.

Следующий матч пермяки сыграют 4 июня в Новотроицке. Соперник — местный ФК «Носта» (0+).

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