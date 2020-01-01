В Свердловском районе Перми выявили более 30 незаконных вывесок Предприниматели добровольно провели демонтаж Поделиться Поделиться Твитнуть

В мае на ул. Чкалова, 7 и 9 в Перми было выявлено более 30 вывесок, не соответствующих требованиям Правил благоустройства. Также вывески не были согласованы в составе колерных паспортов. Предприниматели провели демонтаж в добровольном порядке.

В отношении объектов капитального строительства по данному адресу готовятся индивидуальные колерные паспорта с указанием допустимых мест размещения объектов городской информации, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.