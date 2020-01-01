Диагноз COVID-19 подтвердился у жителей 24 муниципалитетов Прикамья В Перми — 43 случая инфицирования Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 95 заболевших коронавирусом за минувшие сутки 43 являются жителями Перми. Девять случаев инфицирования выявлено в Чайковском городском округе, восемь — в Уинском муниципальном округе.

По трое заболевших — в Березниках, Соликамском городском округе и Карагайском, Кишертском и Кунгурском муниципальных округах. По два — в Кунгуре, Чернушинском, Нытвенском и Осинском городских округах, в Пермском муниципальном районе.

По одному случаю инфицирования выявлено в Краснокамском, Чусовском, Лысьвенском, Горнозаводском, Добрянском, Красновишерском, Верещагинском городских округах, Бардымском, Куединском, Ординском и Еловском муниципальных округах.

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