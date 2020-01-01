Елена Синица За год ввод жилья в Пермском крае вырос на 17,5% С января по март 2021 года в эксплуатацию сдали 5188 квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по март 2021 года на территории Пермского края предприятия, организации и индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 5188 квартир общей площадью 359,8 кв. м. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, это на 17,5% больше, чем было введено в эксплуатацию за аналогичный период прошлого года.





С января по март 2021 года за счёт собственных и привлечённых средств индивидуальные застройщики ввели в действие жилые помещения общей площадью 147,7 тыс. кв. м. Это на 12,8% меньше, чем в январе — апреле 2020 года.

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