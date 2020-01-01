Елена Синица
Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в двух загородных лагерях Перми
В летний период их планируют посетить более 4 тыс. детей
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Прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявила нарушения в загородных лагерях «Сосновый бор» и «Звёздный». В летний период в этих лагерях должны оздоровиться более 4 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Так, в ходе проверки выявили нарушения пожарной безопасности в жилых корпусах. В частности, отделка путей эвакуации горючими материалами, загромождение лестничных клеток и эвакуационных выходов.
Также на посту охраны отсутствовали стационарная тревожная кнопка и журнал ежедневного обхода территории, периметральное ограждение территории детских лагерей повреждено.
Помимо этого, не назначено лицо, ответственное за обеспечение антитеррористической защищённости объекта.
В результате руководителям учреждений внесли представления. Директора лагеря «Звёздный» также предостерегли о недопустимости нарушения закона в части принятия мер по категорированию лагеря в установленный срок.
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