Елена Синица В Перми ночью 5 и 12 июня закроют движение по Комсомольскому проспекту Это связано с капитальным ремонтом улицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

Из-за капитального ремонта улицы в Перми ночью 5 и 12 июня на Комсомольском проспекте закроют движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Так, с 00:00 до 06:00 5 июня движение перекроют по чётной стороне участка от ул. Краснова до ул. Революции.





В это же время 12 июня движение для всех видов транспорта закроют по нечётной стороне проспекта.

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