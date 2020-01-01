Елена Синица
С 30 мая временно изменится движение автобуса №16
Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской
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В период с 30 мая по 12 июня изменится маршрут следования автобуса №16. Об этом сообщает горадминстрация.
Изменения связаны с проведением капитального ремонта трамвайных путей на ул. Уральской.
Так, в обоих направлениях автобус №16 будет следовать по улицам Лебедева, Металлистов, Уральской — далее без изменений.
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте на ул. Металлистов в районе дома №85 и на существующих остановочных пунктах.
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