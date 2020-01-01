Елена Синица С 30 мая временно изменится движение автобуса №16 Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 30 мая по 12 июня изменится маршрут следования автобуса №16. Об этом сообщает горадминстрация.

Изменения связаны с проведением капитального ремонта трамвайных путей на ул. Уральской.





Так, в обоих направлениях автобус №16 будет следовать по улицам Лебедева, Металлистов, Уральской — далее без изменений.





Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте на ул. Металлистов в районе дома №85 и на существующих остановочных пунктах.

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