Елена Бардукова Самым богатым депутатом краевого парламента в 2020 году стал Дмитрий Осипов Его годовой доход составил 209 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещённым на сайте Законодательного собрания Пермского края, самым богатым депутатом в 2020 году стал генеральный директор ПАО «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов.

За год его доход составил 209 млн руб. В собственности у Дмитрия Осипова значится только квартира площадью 57,6 кв. м.

На втором месте по уровню доходов среди депутатов — генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков. С 1 января по 31 декабря прошлого года он заработал 183 млн руб. Замыкает тройку лидеров по уровню доходов за прошлый год директор собственного предприятия ООО «Стройтехсервис» Александр Житников со 128 млн руб.

Меньше всего за год заработали депутаты Владимир Чулошников (738 тыс. руб.), Елена Захарова (416 тыс. руб.) и Михаил Осокин (369 тыс. руб.).

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