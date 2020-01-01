Алексей Клочихин В России могут запретить одноразовую посуду и ватные палочки В России могут запретить одноразовую посуду и ватные палочки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Зампредседателя российского правительства Виктория Абрамченко, выступая в Санкт-Петербурге на IX Невском международном экологическом форуме, сообщила, что готовится законопроект о запрете использования неперерабатываемой продукции — ватных палочек, одноразовой посуды, пластиковых трубочек и цветного пластика вообще.

Причина — в 8 млрд т отходов, которые накапливаются в России ежегодно. Чтобы решить эту проблему, кабинет министров планирует в ближайшие годы развить в стране экономику замкнутого цикла. «Например, ставим себе целью к 2030 году 85% упаковки сделать перерабатываемой», — заявила вице-премьер.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что цель амбициозная, но необходимая, поскольку такое количество отходов влияет на качество жизни россиян. Замглавы правительства также добавила, что «такие отрасли, как сельское хозяйство, дорожное хозяйство, промышленность, в состоянии до 50% первичного сырья замещать вторичными материальными ресурсами».

Напомним, что в конце апреля была утверждена «дорожная карта» по реализации Концепции расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки (РОП). По словам Абрамченко, концепция, предполагающая достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и её утилизацией, не должна создать дополнительной финансовой нагрузки на граждан.

Для региональных торговых сетей в «дорожной карте» прописаны рекомендации для поэтапного ввода в оборот в торговых залах упаковки, произведённой из материалов, которые пригодны к утилизации.

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