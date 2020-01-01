Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 28 мая, состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Собрание приняло решение не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» по итогам 2020 года.

Акционеры избрали совет директоров компании. В его состав вошли Александр Базаров, Игорь Буланцев, Даниел Вулф, Дмитрий Коняев, Дмитрий Мазепин, Люк Мане, Пол Остлинг, Димитрий Татьянин, Сергей Чемезов и Елена Эскина.

Акционеры утвердили аудиторов компании на 2021 год: АО «Делойт и Туш СНГ» для отчётности по МСФО и АО «Энерджи Консалтинг» для отчётности по РСБУ, а также избрали ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий».

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