Работники пермского «Уралхима» получили высокие награды Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

За заслуги перед химической промышленностью сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми отмечены федеральными и региональными наградами.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— В филиале «ПМУ» работает высокопрофессиональный коллектив. Благодаря этому завод успешно выполняет производственную программу и реализует планы развития. Ежегодно ко Дню химика мы стремимся организовать награждение тех сотрудников, которые работают с максимальной отдачей, демонстрируют производственную инициативу и являются наставниками.

Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили два руководителя: заместитель главного инженера по производству «ПМУ» Андрей Кресс и начальник смены в цехе по производству аммиака «ПМУ» Андрей Емельянов. У обоих длинные листы заслуг. Эти руководители не раз доказывали, что способны виртуозно решать самые сложные производственные вопросы.

Самой высокой отраслевой наградой — орденом за заслуги перед химической промышленностью России первой степени — награждены сразу три работника филиала «ПМУ»: аппаратчик синтеза цеха карбамида Игорь Мальцев, механик установки компримирования синтез-газа РМП-7 Андрей Шибаев, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Рогачёв. Это люди, благодаря работе которых предприятие показывает высокие результаты производства.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили три работника филиала «ПМУ». Начальник отдела главного прибориста и метрологического обеспечения Андрей Кляченко сформировал коллектив, способный внедрять, развивать, модернизировать автоматизированные системы управления технологическими процессами самой высокой сложности. Аппаратчик синтеза цеха №3 Александр Тюлькин координирует действия трёх аппаратчиков для максимально эффективной работы оборудования, его инициативы приводят к высоким производственно-техническим результатам. Электрогазосварщик Алексей Ахонов — высококлассный специалист по ручной дуговой и ручной аргонодуговой сварке, он участвовал в реализации ряда важных проектов.

По сообщению пресс-службы

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