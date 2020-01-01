Алексей Клочихин До конца 2021 года военным поставят пять транспортников с пермскими двигателями Новая цена на Ил-76МД-90А предполагает и новую цену на ПС-90А Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин на последнем совещании в Сочи, завершающем серию встреч с высшим руководством Минобороны РФ и гендиректорами ведущих предприятий ОПК, особо отметил развитие военно-транспортной авиации. По его словам, до конца этого года ВКС получат пять новых Ил-76МД-90А, оснащённых, как следует из названия, пермскими двигателями ПС-90А.

Стоимость одного Ил-76МД-90А по новому контракту Минобороны с ульяновским «Авиастар-СП» составляет около 5 млрд руб. Стоимость двигателей не разглашается, но когда ОДК подписывала договор с ОАК ещё по первому контракту 2012 года по поставке в войска 39 Ил-76МД-90А, в нём фигурировали 156 двигателей ПС-90А-76 на сумму свыше 30 млрд руб. (цена всего контракта — около 140 млрд руб.).

Из-за тяжёлого финансового положения «Авиастара» и ошибки в расчёте себестоимости новых транспортников по тому контракту ВКС получили только пять Ил-76МД-90А. Вины пермских производителя двигателей («ОДК-ПМ») и разработчика («ОДК-Авиадвигатель») тут нет: по контракту цена одного самолёта составляла всего 3,5 млрд руб., а реальная себестоимость достигала 4,9 млрд руб., вследствие чего «Авиастар-СП» с каждого собранного борта имел убыток более 1 млрд руб.

Новый контракт в 2019–2020 годах подписывался долго, но начиная с этого года завод в Ульяновске будет собирать Ил-76МД-90А уже по цене, более соответствующей реалиям. При этом первый контракт фактически переписали, оставив прежнюю цену, но уменьшив количество самолётов (соответственно, и двигателей). По оценкам экспертов, с учётом уже сделанных бортов ВКС получат 25–28 новых транспортников.

Кроме того, озвученная президентом цифра в пять новых Ил-76МД-90А за один год говорит о высоком интересе военных к транспортникам именно с пермскими двигателями, которые по сравнению со старыми двигателями Д-30КП-2 (производство — Рыбинск, но разработаны также в Перми), устанавливавшимися на Ил-76 во времена СССР, позволяют увеличить дальность полёта на 25%, а расход топлива уменьшить на 17–19%. Плюс большая грузоподъёмность, что для военного транспорта самое важное. По госпрограмме вооружений до 2027 года в войска должны поступать всего по три Ил-76МД-90 ежегодно, так что теперь перевооружение военно-транспортной авиации явно решено ускорить. Расти есть куда, поскольку производственные мощности «Авиастара» позволяют изготавливать 8–10 бортов в год.

Что касается двигателей, то генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев недавно упоминал о том, что к производству ПС-90 могут подключиться Рыбинск и Уфа. И ничего страшного для пермяков в этом не будет, ведь у них теперь есть ПД-14, а в перспективе — и ПД-35.





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