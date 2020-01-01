Елена Синица Жителям Прикамья грозит до семи лет лишения свободы за вырубку леса в особо охраняемой зоне Также им выпишут штраф до полумиллиона рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей п. Ленино Пермского края. Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений по предварительному сговору, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как сообщают в ведомстве, в середине апреля в полицию из Сивинского лесничества поступило сообщение о том, что вблизи п. Ленино двое неизвестных спилили шесть деревьев породы ель и пихта общим объёмом 7,59 кб/м.

Отмечается, что деревья вырубили в особо охраняемой зоне. Как выяснило следствие, это сделали двое местных жителей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

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