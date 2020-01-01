В Пермском крае по нацпроекту на участке дороги река Пыж — Ванюки уложен новый асфальт Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В Пермском муниципальном районе работы ведутся на объекте р. Пыж — Ванюки, сообщают в краевом минтрансе.

Дорога располагается в Савинском сельском поселении. Это участок Гамовского тракта, проходящий по границе д. Ванюки от шоссе Космонавтов до р. Пыж. Его длина составляет 1,33 км. Это альтернативный въезд в д. Ванюки и основная дорога в село Гамово. Суммарно в этих двух населённых пунктах проживают более 7 тыс. человек. Кроме того, на данной территории расположены садовые товарищества, а по Гамовскому тракту курсируют межмуниципальные автобусные маршруты №104 и №130.



На сегодняшний день на объекте уже уложен верхний слой асфальта. Ранее подрядная организация провела подготовительные работы: вырубила деревья и кустарники вдоль дороги, фрезеровала старое покрытие и уложила выравнивающий слой.



Отметим, один из целевых показателей нацпроекта — применение на объектах ремонта новейших технологий. В Прикамье это щебёночно-мастичный асфальтобетон марки 16. Эта смесь по своим физико-химическим показателям отличается от предыдущих ГОСТов ЩМА-15 и ЩМА-20 и более устойчива к образованию колейности. На дороге р. Пыж — Ванюки асфальт уложен именно по ГОСТу ЩМА-16. Толщина верхнего слоя составляет 5 см.



Как рассказали в администрации Пермского муниципального района, следующий этап работ на данном участке — укрепление обочин асфальтогранулятом (асфальтовая крошка), установка 100 новых дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком. Также в рамках ремонта на участке дороги обустроят искусственные неровности, восстановят водоотводные канавы, заменят 100 м пешеходного ограждения, а также восстановят электроосвещение. Завершающим этапом станет установка недостающего светофора в районе Савинской средней школы. Все работы на участке подрядная организация должна завершить до 30 июля.



Важность применения комплексного подхода к ремонту на объектах нацпроекта не раз подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, благодаря этому на дорогах Пермской городской агломерации не только обновляется асфальт, но и приводится в порядок вся дорожная и пешеходная инфраструктура: ремонтируются тротуары, оборудуются парковочные карманы, устанавливается новое освещение, а для повышения безопасности на объектах появляется новое ограждение, искусственные неровности, светофоры и комплексы фотовидеофиксации.



Напомним, в текущем году в Прикамье на ремонт объектов по нацпроекту из бюджетов всех уровней выделено 2,4 млрд руб. Дороги обновятся как на территории края, так и в четырёх муниципалитетах: Перми, Пермском районе, а также в Добрянском и Краснокамском городских округах.

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