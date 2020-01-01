В Краснокамском округе по дорожному нацпроекту отремонтированы два участка дороги между Гуляево и Курановкой Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в Краснокамском городском округе отремонтировали 2,6 км дороги, соединяющей д. Верхнее Гуляево и д. Нижнее Гуляево с д. Курановка. В настоящее время, по данным краевого минтранса, завершается приёмка участка.

Отметим, дорога, ведущая от федеральной трассы Казань — Пермь в сторону деревень Нижнее Гуляево и Верхнее Гуляево, не ремонтировалась более 20 лет. При этом здесь круглый год работает детский спортивный лагерь «Лесная сказка», курсирует автобусный маршрут №187 «Автовокзал г. Краснокамск» — «Клепики». Суммарно в деревнях располагается более 500 домовладений и больше 1 тыс. дач. Кроме того, это излюбленное место отдыха пермяков и жителей Краснокамска. По итогам проведённых работ значительно повысятся комфорт передвижения и транспортная доступность территории.



Первый участок протяжённостью 1 км от поворота с трассы М7 Пермь — Казань до д. Верхнее Гуляево был включён в перечень основных объектов нацпроекта и законтрактован в конце 2020 года. По итогам всех торгов по объектам «БКД» Краснокамский округ сэкономил 20 млн руб. Часть этих денег было решено направить на ремонт дополнительного участка этой дороги. Таким образом, к отрезку в 1 км добавился ещё один, протяженностью 1,6 км (от д. Верхнее Гуляево до конца д. Нижнее Гуляево). Его привели в нормативное состояние одновременно с первым участком.



В краевом минтрансе поясняют, что ремонт дороги выполнялся комплексно. Здесь подрядчик уложил выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепил обочины, нанёс дорожную разметку. Помимо нового асфальта на участках дороги появились автономное освещение, работающее на солнечных батареях, а также новый остановочный павильон, посадочные площадки, оборудованные для маломобильных граждан, новые дорожные знаки и искусственные неровности. Ремонт завершили на 5 месяцев раньше установленного контрактом срока.



Отметим, с просьбой отремонтировать данную дорогу в соцсети на страницу главы региона и местную администрацию неоднократно обращались жители и дачники из этих деревень. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал значимость реализации национального проекта, который позволяет ремонтировать дороги агломерации, а комплексный подход при ремонте делает их безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Оценить итоги ремонта приехала специальная комиссия, состоявшая из сотрудников краевого минтранса, Упрдор «Прикамье», представителей Общественной палаты региона, а также администрации округа и ГИБДД. Все выявленные недочёты подрядчик устранит в ближайшее время.

По словам Дмитрия Аликина, регионального координатора проекта «Безопасные дороги» (в рамках нацпроекта «БКД») партии «Единая Россия», ни одна приёмка дорог не проходит без участия представителей общественности. «Данный нацпроект нацелен, прежде всего, на повышение качества жизни граждан нашей страны. Ежегодно растут объёмы — и ремонтов, и финансирования. Качество работ также улучшается. Именно поэтому общественный контроль за объектами ремонта стал уже неотъемлемой частью реализации национального проекта. Мы наравне со специалистами министерства выявляем недочёты работ, фиксируем их для подрядчика и контролируем результат. Благодаря такой слаженной работе все целевые показатели нацпроекта достигаются в полном объёме», — подчеркнул Дмитрий Аликин.

Отметим, до конца дорожно-строительного сезона в районе д. Нижнее Гуляево в рамках нацпроекта отремонтируют ещё один участок протяжённостью 300 м. Дорогу приведут в нормативное состояние от примыкания к уже сделанным участкам до д. Заречная.

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