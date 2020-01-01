«Уралкалий» начинает летнюю оздоровительную кампанию для детей сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий». Традиционно дети отдохнут в загородном лагере «Уралкалия» «Уральские самоцветы» (г. Соликамск, Пермский край) и санатории «Вита» на Черном море (г. Анапа, Краснодарский край). Впервые 270 детей смогут отдохнуть в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружба» (г. Березники, Пермский край), сообщают в компании.

Всего за летний период в «Уральских самоцветах» отдохнут 816 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Для них будут проведены четыре смены продолжительностью 21 день каждая. В «Уральских самоцветах» созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом: крытый плавательный бассейн, клуб, летняя сцена, спортивные площадки. Отдыхающие проживают в благоустроенных корпусах в четырёхместных комнатах, питание в лагере пятиразовое. Летняя кампания пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации отдыха и оздоровления детей, установленными Роспотребнадзором.

В санатории «Вита» в Анапе отдохнут и пройдут оздоровление 824 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. Отдых и лечение здесь также пройдут в четыре смены по 21 день каждая.

Стоимость путёвок для сотрудников Группы «Уралкалий» в детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» и санаторий «Вита» составит не более 10%. Остальные расходы по летнему отдыху детей сотрудников берет на себя компания в рамках социального пакета.

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