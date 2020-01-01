«Метафракс Групп» принял участие в работе XII Международного форума «Экология» Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Мероприятие, в центре внимания которого — реализация национального проекта «Экология» и актуальные вопросы перехода на «зелёную» экономику, состоялось 24–25 мая в Москве.

Заместитель генерального директора — технический директор компании «Метафракс Кемикалс» Александр Вдовин отметил важность обсуждаемых на площадке проблем.

— «Метафракс» ориентирован на ESG-принципы и вовлечённость в сокращение воздействия на природу. Создавая условия для долгосрочного развития, наша компания совершенствует производство и внедряет современные и эффективные способы уменьшения объёма выбросов и отходов. Форум «Экология» способствует укреплению экологической повестки в стране, поэтому мы принимаем в его работе самое активное участие, — подчеркнул Александр Вдовин.

Крупнейшее отраслевое мероприятие года проходит при поддержке Совета Федерации и Государственной думы России, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, других профильных министерств и ведомств. Программа вобрала в себя 25 панельных и рабочих сессий, конференций и круглых столов, объединив более 1200 делегатов из 80 регионов страны. По итогам форума принята общественная резолюция, которая аккумулирует инициативы и предложения участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

В 2020 году эксплуатационные затраты компании «Метафракс Кемикалс» на функционирование очистных сооружений достигли 90 млн руб., на охрану атмосферного воздуха — 12 млн руб. Общие текущие затраты на охрану окружающей среды превысили 126 млн руб.

Трёхлетняя программа «Метафракса», направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд руб. инвестиций. В ходе строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) в Губахе «Метафракс Кемикалс» возводит самую большую в России установку выделения углекислого газа. Введение этого агрегата в эксплуатацию исключит ежесуточное попадание в атмосферу 1120 т диоксида углерода. Выбросы СО2 от производственных мощностей снизятся более чем вдвое, что станет существенным вкладом компании в борьбу с парниковым эффектом.

По сообщению пресс-службы









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.