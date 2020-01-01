Елена Синица Два сквера в Дзержинском районе Перми могут обустроить за 1,6 млн руб. Срок выполнения работ — 20 августа 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Аверкова

МКУ «Благоустройство Дзержинского района» объявило конкурс по поиску подрядчика для обустройства сквера им. О. Новосёлова и сквера им. С. Есенина. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,6 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию в сквере им. О. Новосёлова планируются асфальтирование площадки, устройство резинового покрытия, установка детского многофункционального игрового комплекса. Кроме этого, подрядчик должен установить спортивные тренажёры, песочницу и качели. Также в техзадании указаны установка урны и скамьи.

В сквере им. С. Есенина планируется установить спортивные тренажёры для воркаут-тренировок. В их числе пять разноуровневых турников, турник хватом «молоток», шведская стенка, рукоход, брусья для отжиманий, гимнастические кольца, гимнастическая перекладина. Помимо этого, в сквере должны установить цветочницу.

Срок выполнения работ — 20 августа 2021 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 июня этого года.

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