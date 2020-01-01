Группа компаний ПЗСП начала освоение площадки в Свердловском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Получено разрешение на строительство первого дома на территории бывшего завода смазок и СОЖ по адресу ул. Яблочкова, 3. Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

В доме комфорт-класса на ул. Яблочкова, 3 будет 17 этажей, шесть подъездов и 528 квартир. Одно из главных преимуществ новостройки — просторные планировки квартир и отделка «под ключ». Это выгодно отличает дом от прочих строящихся объектов в микрорайоне Краснова.

Группа компаний ПЗСП сдаёт дома с полной отделкой: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придётся делать дополнительных вложений и можно будет заселиться в новую квартиру сразу после получения ключей.

В доме предусмотрено всё для комфорта жителей: входы в подъезд с уровня земли, большие парадные, два лифта, в каждой квартире есть места для хранения: шкаф-купе или гардеробная, просторная парковка.

На первом этаже дома проектом предусмотрены коммерческие помещения для магазинов и организаций сферы услуг, что обеспечит жителей дома необходимой инфраструктурой.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофон и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома. Онлайн-трансляцию можно будет смотреть с любого гаджета. Первые три месяца после сдачи дома видеонаблюдение будет оплачено застройщиком.

Генеральный директор группы компаний ПЗСП Евгений Дёмкин: «Мы ценим комфорт наших жителей, поэтому проектом предусмотрены просторные планировки даже однокомнатных квартир, коммерческие помещения на первом этаже дома, которые обеспечат жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. При этом как социально ответственный бизнес на старте продаж мы установим цены квадратного метра существенно ниже рыночной».

Старт продаж квартир в доме на ул. Яблочкова, 3 намечен на середину июня. Чтобы в числе первых узнать о старте продаж, оставляйте заявку на сайте https://pzsp.ru/ в разделе «Наши планы».

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

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