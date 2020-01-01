Елена Синица В Перми могут запустить новые автобусные маршруты и восстановить ранее закрытые На маршрутах с высокой загрузкой добавят количество автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава города Алексей Дёмкин анонсировал меры по улучшению маршрутной сети. Планируется добавить новые автобусные маршруты, а также вернуть часть ранее закрытых. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, на маршрутах с высокой загрузкой планируется добавить количество автобусов. Это коснётся автобусов №№14, 19, 32, 54 и 57.





Кроме этого, отдельные маршруты предлагается продлить. Например, все рейсы автобуса №20 продлят до микрорайона Новый Крым, автобуса №24 — до новых домов в микрорайоне Лёвшино.





Также с 1 сентября автобус №19 перенаправят по шоссе Космонавтов до Гознака.





Помимо этого, планируется восстановить прямую связь между микрорайнами Крохалева и Садовым, а также обеспечить связь ул. Мира и Комсомольской площади.





Эти изменения рассмотрят на рабочей группе гордумы.

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