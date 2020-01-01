Экс-директор управляющих компаний из Чайковского осуждён за растрату и присвоение средств Суммы ущерба компаний составили от 1 млн до 6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За присвоение и растрату средств трёх управляющих компаний Чайковского экс-директор осуждён на пять лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, руководитель брал деньги из касс предприятий и тратил их на свои нужды, а также переводил на счета подконтрольных ему юрлиц крупные суммы по фиктивным основаниям. В результате его действий управляющим компаниям причинён ущерб на суммы от 1 млн до 6 млн руб.

Помимо условного срока 56-летний экс-директор получил штраф в размере 950 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на три года.

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