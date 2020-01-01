Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 28 по 30 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

28 мая с 04:40 до 29 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы Шостаковича «Нос» (16+). Режиссер Уильям Кентридж, в чьей постановке Мет представляет «Нос», не пытается воспроизвести фантастическую атмосферу гоголевского Петербурга. Отталкиваясь от даты написания оперы, он воссоздает на сцене суматоху и неразбериху времен НЭПа, безумное футуристическое пространство напрямую отсылает к мейерхольдовской театральной традиции.

28 мая в 18:00 и 30 мая в 14:00 музей современного искусства PERMM приглашает на паблик-арт экскурсию (6+). Пешеходная экскурсия с обзором паблик-арт объектов и разговором об истории паблик-арт программы в Перми с гидом музея. Старт экскурсионного маршрута — объект «Яблоко» (Ленина, 70).

Пермский академический театр оперы и балета

28, 29 и 30 мая в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на балетную премьеру. Зрители увидят «Польский бал» из оперы «Жизнь за царя» и «Концерт №5» (12+) на музыку Прокофьева в постановке Антона Пимонова.

28 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Алмазный фонд (Москва)» (12+).

29 и 30 мая на площадке Завода Шпагина состоится III фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм». Программа фестиваля представлена в двух форматах: для детской аудитории (0+) и взрослой (12+, от 15 лет). В эти дни зрители увидят программы мультфильмов «Почему исчезли динозавры», «Бегемот и компот», «Семь кошек», лекции о мультфильмах и анимации и многое другое. Перед показом мультфильмов зрителей ждёт уличная анимационная программа.

29 мая с 04:40 до 30 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Федора» (16+). По-царски пышная постановка редко исполняемой оперы Умберто Джордано на экзотический сюжет — «Федора» рассказывает о драматичном романе между русской княгиней Федорой Ромазовой и убийцей её мужа, графом Лорисом Ипановым. В спектакле Мет этот дуэт исполняют исключительно харизматичные солисты — Мирелла Френи (Федора) и Пласидо Доминго (Лорис).

29 мая в 10:00 на базе «Таёжная» (ул. Восточный обход, д. 81) пройдёт общественный фестиваль «Мосты» (16+) в формате баркэмпа на свежем воздухе. Сквозная тема фестиваля — «Как практиковать то, во что веришь». Участников ждут дискуссии, «жизненные советы» и интересные встречи и знакомства.

29 мая в 12:00, 16:00 и 20:00 и 30 мая в 16:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт фестиваль-конкурс театральных читок «Твой текст» (18+). Участники фестиваля представят на суд жюри собственное видение текстов через режиссерские решения и особенное существование исполнителей на сцене. Жанр читки не предполагает использования декораций, костюмов, но дает постановщикам большие возможности для раскрытия творческого потенциала.

30 мая с 04:40 до 31 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Каприччио» (16+). Музыка Рихарда Штрауса, венский салон с канапе и гобеленами, Рене Флеминг в роли знатной хозяйки салона — но перед вами не «Кавалер розы», повествующий о смене эпох и уходящем времени, а гораздо более камерная одноактная опера «Каприччио», интеллектуальная игра в оперу об опере.

30 мая в 11:00 и 14:00 Пермский театр юного зрителя приглашает на премьеру спектакля «Побег из Простоквашино» (6+). В основе — повесть Эдуарда Успенского «Тётя Дяди Фёдора». Героев, живущих в знаменитой деревне, ждут новые приключения, ведь к ним приезжает необычная гостья, очень оригинальная личность.

30 мая в 11:00 в Доме Мешкова отметят День рождения Мешкова (0+). В этот день музей приглашает окунуться в атмосферу неторопливых выходных начала XX века. С 11:00 музей собирает гостей на чаепитие у самовара, которое пройдет на веранде. В 14:00 начнется концерт, где прозвучат старинные романсы. Музей предлагает принести и поделиться рассадой клумбовых цветов для создания цветочных композиций во дворе Дома Мешкова.

30 мая в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут трансляцию балета «Баядерка» (12+). Восточный колорит, помноженный на идеалы классического танца, делает «Баядерку», великий спектакль Петипа, одним из самых популярных и зрелищных балетов мировой сцены. Классический любовный треугольник здесь становится не только причиной смертельных страстей, но и поводом для дивной красоты танцев.

Пермский академический театр оперы и балета

30 мая в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт-исследование «urБортнянский» (12+). Хор Parma Voices под управлением художественного руководителя коллектива Евгения Воробьева исполнит духовные произведения Дмитрия Бортнянского (1751—1825), одного из знаковых авторов русской музыкальной культуры. Сочинения для хора прозвучат в двух редакциях, созданных композитором в разные периоды творчества с разницей почти в 30 лет. До начала концерта, в 19:00, пройдёт презентация исследования о духовных концертах Дмитрия Бортнянского.

30 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Страна Басков (Испания)» (12+).

До 1 июня Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «Баллада о Чухрае» (16+), посвященную юбилею кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Григория Чухрая.

До 14 июня в Доме художника проходит выставка выставка «Городской пейзаж (к 300-летию Перми)» (6+). Помимо картин, посетители увидят скульптуры и декоративно-прикладное искусство.

До 15 июня на аллее Космсомольского проспекта (район проходных завода «Пермские моторы») проходит выставка документальная выставка «Я помню. Юнгородок» (0+). В основе выставки — исторические фотографии, уникальные документы, цитаты из приказов директора завода генерала А. Г. Солдатова, а главное — лица и воспоминания сейчас уже ветеранов, а тогда — совсем еще девчонок, наравне со взрослыми выпускавших детали для моторов Победы.

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Владимир Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12 +).

До 31 августа Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+). Интерактивная выставка для детей, которая представит икону и храмовую скульптуру, в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция записи из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль МХТ имени Чехова «Дракон» (16+) по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова. Последний спектакль Олега Табакова, бенефис мэтра.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+). Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

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