Алексей Клочихин В России могут допустить частные инвестиции к модернизации инфраструктуры ЖКХ Причём концессионные соглашения будут заключаться без проведения конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Госдума РФ в первом чтении приняла закон, по которому к модернизации инфраструктуры ЖКХ будут допущены частные инвестиции. Проект нацелен на привлечение частных инвестиций в условиях катастрофического износа коммунальной инфраструктуры по всей стране.

По словам заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Альфии Когогиной, «в настоящее время уровень износа канализационных сетей, по данным Минстроя России, в целом по стране составляет около 90%, объектов водоснабжения — 70% и более».

«Мы поддержали законопроект, который позволит привлечь частные инвестиции в рамках концессионных соглашений для модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса», — объяснила Альфия Когогина.

Поскольку превращение договоров аренды имущества в концессионные соглашения, объектом которых будут являться тепловые сети, водопровод и канализация, по определению вещь чрезвычайно деликатная, перед вторым чтением законопроект пройдёт детальный анализ на предмет чёткого определения механизма заключения таких соглашений, способа получения инвестиций, контроля над качеством работ и, разумеется, недопущения резкого роста цен на услуги ЖКХ.

Кроме того, очень важно, что законопроект допускает заключение таких соглашений без проведения конкурса.





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