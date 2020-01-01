Елена Синица
В Прикамье организация погасила налоговую задолженность после ареста крана
Долг по налогам составлял порядка 5 млн руб.
В Пермском крае ООО «Завод «Нефтегаздеталь» погасило задолженность по налогам только после ареста грузоподъёмного козлового крана. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
Как сообщают в ведомстве, организация из Чайковского имела налоговую задолженность в размере почти 5 млн руб. Однако добровольно организация свои финансовые обязательства не исполняла.
В связи с этим судебные приставы наложили арест на грузоподъёмный козловой кран, принадлежащий ООО «Завод «Нефтегаздеталь». Его стоимость составляет 8,5 млн руб.
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