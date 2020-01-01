Алексей Клочихин Малый бизнес обещают освободить от проверок В ходе реформы контрольно-надзорной деятельности были отменены 11 тыс. нормативных актов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края permkrai.ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что при реформе контрольно-надзорной деятельности будет внедрён «риск-ориентированный подход», то есть сферы предпринимательства, где рисков нет, будут вообще исключены из контроля.

«Если есть малое микропредприятие, если оно занимается каким-то простым бизнесом, не надо туда ходить, и не надо предпринимателям и думать об этом, — объяснил бывший губернатор Прикамья. — Это одно из системных изменений, где мы формируем новый деловой климат и тем самым повышаем уровень доверия между бизнесом и государством».

Напомним, реформа началась в прошлом году и в первую очередь прошлась по так называемой «регуляторной гильотине» — списку того, что проверяют контролирующие органы. По словам Решетникова, были отменены 11 тыс. нормативных актов, вместо которых были приняты несколько сотен новых требований, ранее разбросанных по разным документам. Причём всё это было «внимательно прочитано вместе с бизнесом» и, как следствие, многое было вычеркнуто.

Ещё одной формой помощи малому бизнесу стала программа льготного кредитования ФОТ 2.0, по которой предпринимателям уже списаны 220 тыс. кредитов на 430 млрд руб. Министр назвал эту программу «абсолютно беспрецедентной» и подчеркнул, что она направлена не на крупные предприятия, госкорпорации или банки, а именно на предприятия малого и среднего бизнеса.

Но самое главное — с точки зрения Минэкономразвития РФ, «экономика восстанавливается, и динамика восстановления даже чуть лучше ожиданий».

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