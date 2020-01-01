Алексей Клочихин В 2022 году в Прикамье могут быть введены эталонные тарифы на теплоснабжение Это поможет снизить затраты на 30% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАС России выдвинуло инициативу с 2022 года внедрить эталонные тарифы в сфере теплоснабжения. В число пилотных регионов может войти и Прикамье, сообщает пресс-служба краевого УФАС.

По словам руководителя Пермского УФАС России Александра Плаксина, метод эталонов используется с 2018 года при расчёте сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков электроэнергии. А с прошлого года этот метод использовали в тарифах для организаций, владеющих небольшими сетями водопровода и канализации. В некоторых случаях «эталоны» дали экономический эффект в виде снижения затрат на транспортировку воды и сточных вод до 30%.

Сейчас тарифы на тепло утверждают региональные органы власти. В «эталоне» же учитываются только те расходы, которые теплоснабжающие компании смогли обосновать. Они определяются для того, чтобы помешать компаниям завысить свои расходы и включить в тариф всё: ремонтные работы, топливо, транспорт, а также иные расходы, целесообразность которых зачастую вызывает вопросы.

Как ожидают антимонопольщики, «эталоны» сделают платежи за тепло «прозрачными», а самое главное — помогут избежать их необоснованного роста. Кроме того, новый метод нацелен на устранение так называемой тарифной дискриминации, когда в разных регионах тарифы отличаются в разы.

Сейчас ФАС разрабатывает методику расчёта и составляет список компаний, на основе затрат которых будет определяться «эталон». Предполагается, что новый метод заработает с 1 июля 2022 года в нескольких пилотных регионах, в число которых может войти и Пермский край.

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