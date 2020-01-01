За незаконную рубку леса житель Куеды приговорён к двум годам колонии строгого режима Лесному фонду причинён ущерб на 595 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За незаконную рубку леса в особо крупном размере 29-летний ранее судимый житель Куеды приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следствие установило, что в сентябре прошлого года на территории СПК «Каскасальский» Куединского участкового лесничества мужчина вырубил ели и сосны общим объёмом более 40 куб. м. При этом разрешения на вырубку леса у осуждённого не было. Нанесённый им ущерб составил 595 тыс. руб.

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