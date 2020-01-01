«Единая Россия» предложила новые меры поддержки и развития бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприниматели хорошо разбираются в экономике и управлении, поэтому многие из них идут в политику со своими идеями и предложениями. Они ответственно проявили себя в период пандемии, а сейчас готовят предложения в программу партии, с которой она пойдёт на выборы в Госдуму. Экспертное обсуждение предложений предпринимательского сообщества прошло 26 мая на площадке «Единой России», сообщают в пресс-службе регионального исполкома партии в Пермском крае.

«Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти 6 тыс. претендентов чуть менее трети — представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Одна из инициатив прозвучала от кандидата предварительного голосования, руководителя крестьянского хозяйства, депутата Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Якова Кугубаева. Он предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Это снизит цены на их сельхозпродукцию, потому что производители смогут продавать её напрямую, а не через посредников.

«В период ковидных ограничений продуктовый дефицит, я считаю, не состоялся только благодаря фермерским продуктам. Но они продавались не всегда в отведённых для этого местах. Поэтому нам нужно вернуться к теме развития мобильной торговли», — пояснил он.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», также участвующий в предварительном голосовании, Ильнар Гирфанов отметил, что во время пандемии малый и средний бизнес жаловался на излишне бюрократизированную процедуру получения мер поддержки. Поэтому он предложил создать цифровой паспорт предпринимателя. В него — по аналогии с аккаунтом на «Госуслугах» — можно будет внести все необходимые данные и оформлять меры поддержки дистанционно.

Ещё одна мера поддержки коснётся самозанятых — решением их проблем «Единая Россия» займётся уже сейчас. Речь идёт о малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трёх МРОТ в месяц, отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

«Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют 5–7 тыс., а зарабатывают столько же. Таких случаев много», — подчеркнула она.

Ещё один участник предварительного голосования, предприниматель, депутат Алтайского краевого Заксобрания Артём Шамков предложил увеличить минимальную квоту госзакупок у малого бизнеса до 25–30% — это ускорит развитие предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, по его мнению, нужно увеличить штрафы за то, что заказчики затягивают расчёт по контрактам с МСП.

Важное направление поддержки — упрощение лицензирования. Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, член Общественной палаты РФ, победитель конкурса «Лидеры Россия. Политика» Евгений Нифантьев в ходе обсуждения отметил, что сегодня контролирующие органы дважды проверяют новые структурные подразделения уже действующих компаний.

«Предлагаю разрешить уведомительный порядок получения заключения Роспотребнадзора. При этом оставить обязательную выездную проверку для осуществления предлицензионного контроля. Это даст возможность предприятиям открываться раньше, платить заработные платы и налоги», — подчеркнул Евгений Нифантьев.

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил прописать в Кодексе об административных правонарушениях норму о том, что первый штраф при проверке бизнеса должен быть заменён на предупреждение. «И если человек всё-таки оштрафован, штрафы не должны быть разорительными. Размер штрафа должен быть такой же, как для индивидуального предпринимателя. Это фактически пятикратное снижение административного давления на малый бизнес», — подчеркнул он.

Одна из инициатив прозвучала от кандидата предварительного голосования, члена Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, учредителя проекта «Цифровая долина Прикамья» Антона Немкина. Он предложил обсудить возможности развития инвестиционного налогового вычета для предпринимателей. По словам Антона Немкина, этот инструмент позволяет снизить налог на прибыль за счёт инвестиции в модернизацию основных средств предприятия. «Однако, как это часто бывает, не во всех регионах этот инструмент используется активно. Инвестиционный налоговый вычет применяется по налогу на прибыль организаций, ставка по которому — по общему правилу — составляет 20%. Из них 3% направляется в федеральный бюджет, а 17% — в региональный. Инвестиционный налоговый вычет может быть применён при условии принятия соответствующих законов субъектами Российской Федерации», — отметил Антон Немкин.

На рост уровня жизни в стране напрямую влияет количество малых и средних предприятий. В связи с этим гендиректор ООО «Сплат Глобал» Евгений Демин предложил создать стандарты обучения предпринимательскому делу — идею поддержали в Минэкономразвития.

Глава министерства Максим Решетников отметил роль партии в разработке ключевых законодательных инициатив в экономике. Он одобрил прозвучавшие инициативы участников экспертного обсуждения. «При поддержке «Единой России» удалось реализовать антикризисную политику и сконцентрировать нашу поддержку на малом и среднем бизнесе», — сказал он.

Предложения экспертов и представителей бизнеса проанализируют и включат в предвыборную программу «Единой России», отметил Андрей Турчак. «Наша задача — сделать так, чтобы они не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет — а постепенно: что-то в этом году, что-то в следующем», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» готовит предвыборную программу в тесном сотрудничестве с экспертами и представителями различных отраслей. Партия намерена организовать её широкое общественное обсуждение в регионах. Приоритетами программного документа станут цели, которые обозначил президент России Владимир Путин в своём послании. В их числе — вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Проект программы будет утверждён на съезде, который «Единая Россия» проведёт 19 июня.

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