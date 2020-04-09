СТОП-цена! Зафиксируйте выгодные условия покупки квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

По оценкам аналитиков компании PAN City Group1, спрос на новостройки в первом квартале 2021 года увеличился на 4%, при этом цены по сравнению с предыдущим годом держались на высоких отметках. Предпосылок для снижения цены нет: на стоимости нового жилья сказались множество факторов, основные из которых — рост себестоимости строительства, введение эскроу-счетов и удорожание рабочей силы в условиях пандемии, сообщают в пресс-службе компании.

Сейчас вы можете зафиксировать исторически минимальную ставку по ипотеке: 1 июля этого года завершается действие льготной ипотеки, и ожидается, что на ближайшем заседании 11 июня ЦБ поднимет ключевую ставку до 5,5%, в связи с чем до конца года ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5–8,5%. Кроме того, Банк России анонсировал ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%), рассчитывая тем самым ограничить кредитование наиболее закредитованных заёмщиков.

Зафиксируйте выгодные условия покупки квартиры прямо сейчас, и у вас будет достаточное количество времени, чтобы решить финансовые вопросы — сформировать необходимый первоначальный взнос и одобрить в банке ипотеку. Так, с момента бронирования желаемой квартиры у вас будет ещё 25 дней для внесения оплаты цены договора.

Новый жилой комплекс «Салют»2, 2 дом, сдаётся в третьем квартале этого года. Высокая степень готовности дома (80%), квартиры с качественной отделкой, развитая инфраструктура и транспортная доступность — всё это делает покупку квартиры в ЖК «Салют» отличным решением как для тех, кто желает инвестировать средства, так и для тех, кто ищет квартиру для себя. Квартиры в ЖК «Салют» сейчас доступны в ипотеку по ставке от 5,55%3 годовых.

На территории жилого комплекса ведётся благоустройство, во всех квартирах установлены красивые и надёжные сейф-двери, которые существенно снижают шум из подъезда. Их не придёётся менять — они изготовлены из прочного металла и снабжены качественной внутренней отделкой. Ведётся внутренняя отделка квартир и мест общего пользования. Сейчас у вас есть возможность купить квартиру в ЖК «Салют» стоимостью от 2,65 млн руб.3.

PAN City Group

Торопитесь! Ряд планировок уже практически распродан, поэтому спешите выбрать и забронировать интересующую вас квартиру, пока она есть в наличии! Запишитесь на экскурсию по телефону 207-17-07 и выбирайте желаемую планировку, и специалисты отдела продаж PAN City Group расскажут, как грамотно использовать средства субсидий, выбрать наиболее выгодный вариант рассрочки от застройщика или оформить заявку на ипотеку прямо в офисе продаж!

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

3При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566*: 5,55 % годовых на весь срок кредита. Надбавка: 1 п.п. при отсутствии страхования жизни и здоровья. Сумма кредита: до 12 млн руб. — для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО; до 6 млн руб. — для других субъектов РФ. Первоначальный взнос: от 15% от стоимости недвижимости. Срок: от 1 года до 25 лет. Подробнее на www.klookva.ru и по тел. 8 800 100 10 40 (бесплатный звонок на территории РФ). АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020. Информация на 27.05.2021. Не является офертой. Реклама.

32 645 904 руб — минимальная стоимость указана для квартиры № 112 площадью 31,7 кв. м в строящемся многоквартирном доме по адресу: Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Стоимость указана с учётом скидки в размере 2% (два) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учётом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве.





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